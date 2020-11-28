外媒：華以南海主權戰略　邊境糾紛刺激不丹

中國未完全解決與印度的邊境糾紛之際，日前在距離不丹僅兩公里之處，建成首條行政村。英國傳媒周五（27日）報道，中方今年夏天宣稱不丹東部一個野生動物保護區為中國領土，並以主權爭議為由反對不丹向國際組織申請資助。

英國廣播公司報道，中國政府今年6月突然宣稱，位於不丹境內、面積740平方公里的薩克滕野生動物保護區（Sakteng Wildlife Sanctuary）屬於中國一部分，並以該區存在主權爭議為由，要求美國全球環境基金不應向保護區數個工作項目撥款。不丹政府反駁指，在與中國過去24輪邊界談判中，從未提及上述地區。

中國與不丹1984年起談判邊界問題，焦點是不丹西部269平方公里與北部500平方公里土地。惟中國外交部發言人汪文斌今年7月表示，兩國的中段、東段與西段邊界存在爭議，而東段邊界是指薩克滕野生動物保護區。不丹歷史學家蓬喬指該區從來由不丹控制，質疑中方為解決區內其他邊界爭議，試圖刺激不丹。

另一邊廂，美國《紐約時報》上周五根據衞星圖片報道，中方在邊境洞朗地區建立的行政村「龐達村」，去年開始動工，直至今年10月前完成，設有道路及相信是軍事碉堡的建築物，而上海市委副書記于紹良本月18日出席開村儀式。

報道指中方上述針對不丹的舉動，與在南海的填海造地戰略如出一轍，無視區內其他國家反對，鞏固在主權爭議的立場，「單方面改變既成事實」。不丹對中國不構成軍事威脅，中方控制有關地區對印度西里古里走廊有戰略優勢。