村名撞正英文髒話　千年古村改名免淪笑柄

奧地利一條千年古村，因村名拼法在英語中解作粗言，近年屢淪為遊客笑柄和惡搞對象。村民不勝其煩之下，終於在周五（27日）公布自2021年元旦起將村名的拼音由Fucking改為Fugging，希望重拾安寧。

這古村名叫富金（Fucking），位於維也納以西350公里。有專家指村名最早起源於11世紀，當地傳聞則指起源於公元6世紀一個叫福科（Focko）的貴族在該處定居。可是，自從成為奧地利小說家帕姆（Kurt Palm）一本書的背景後，這條只有104名居民的小村突然成了打卡熱點。不單常有閒人在村口擺出不文姿勢拍照，地名標示牌更多次被盜，當局要出動防盜水泥固定才能制止。

富金村所屬的塔爾斯多夫市女市長霍茲納（Andrea Holzner）證實村莊即將改名。她補充：「我不想再多說甚麼，過去我們已經受夠媒體瘋狂談論此事。」村民亦向傳媒表示「已經受夠遊客和他們的低俗笑話」。

然而不是每個人都接受即將實現的改變。有網民反問：「現在的人都沒幽默感了嗎？」另一網民則說：「他們得到免費宣傳，應該開心有個有趣的名字。」