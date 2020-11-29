反對通過保護警員法案　示威者上街爆衝突

法國數千名示威者上周六（28日）在巴黎共和廣場一帶聚集，反對國會通過保護警員的《整體安全法》。大批防暴警趕到現場，期間發射催淚彈驅散人群。暫未知被捕及傷者人數。

參與示威人士包括記者、新聞系學生及移民權益組織人員等，他們當日在共和廣場舉行集會，部分人手持旗幟，另有人高呼口號。除反對《整體安全法》外，他們亦反對警暴，並促請保障新聞自由，亦要求內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）下台。示威其後演變成警民衝突，有人焚燒雜物，並在路中心築起路障，甚至向警察掟煙花。惟警方未有退縮，一度發射催淚彈驅散人群。

其中一名示威者表示：「在夏天，有很多反警暴示威。這項法案表明，政府沒有聆聽我們聲音。警察有罪不罰，就是我們如此憤怒原因。」除巴黎，里爾、雷恩、斯特拉斯堡及多個城市亦有同類示威。

《整體安全法》第24條列明，任何人士藉意圖傷害警員為目的，發布其容貌或其他可供識別特徵照片及影片行為，將列作刑事罪行，違者最高可判監一年及罰款4.5萬歐元（約41.7萬港元）。總理卡斯泰上周五（27日）表示，他將任命一個委員會，探討修改第24條，亦會就傳媒與警方之間關係，於明年初提出新建議。