核計劃之父遇刺：德黑蘭爆反美以示威　促軍事報復

伊朗核計劃之父法赫里扎德上周五（27日）遇刺身亡，多名高官把矛頭指向以色列。伊朗首都德黑蘭爆發反美國及反以色列示威，有學生焚燒美以的國旗，要求政府採取軍事行動報復。法赫里扎德的遺屬上周六（28日）為他舉行喪禮，司法總監萊希（Ebrahim Raisi）到場致哀。

德黑蘭上周五有民眾上街抗議，有人到總統魯哈尼的官邸外要求對美國開戰，高叫「不向美國屈服和讓步，只有與美國開戰」的口號，並舉起寫有「沉默是容許更多刺殺」、「總統，他們殺了你的部長顧問，停止談判」等字句的標語牌。

一批學生上周六則分別到國會和外交部大樓外示威，他們焚毀美國及以色列國旗，以及燒美國總統特朗普和民主黨拜登的相申片，有法媒指出該批學生屬於伊朗革命衞隊的準軍事組織Basij。除了德黑蘭，附近的庫姆及東北部城市馬什哈德亦爆發示威。

有學生組織發聲明直指國際原子能機構的調查員是間諜，要求驅逐他們出境，又要求杯葛與西方國家的談判直至施襲者獲刑，認為德黑蘭應以軍事行動回應法赫里扎德及聖城旅指揮官蘇萊曼尼被暗殺。