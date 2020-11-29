新聞Q＆A：《整體安全法》禁發布警員容貌惹議

法國國會上周通過《整體安全法》，引發多地民眾上街示威。示威者認為該法偏袒警方，而新聞工作者認為會阻礙新聞自由及將媒體政治化。以下是有關該法的詳情：

1.《整體安全法》有何重點？

法案中的最大重點在第24條，該條款目的是避免損害執法人員的人身安全及心理狀態，列明任何人士藉意圖傷害警員為目的，發布其容貌或其他可供識別特徵照片及影片行為，將列作刑事罪行，違者最高被監禁一年及最高罰款4.5萬歐元（約41.73萬港元）。

2.該法案有何爭議？

法案受新聞工作者及人權組織抨擊，認為會損害新聞自由及難以讓大眾監察警方有否濫權。有反對者擔心法案一旦生效，會威脅身處示威現場的新聞工作者及圍觀群眾安全。在場負責紀錄和即時報道的記者，他們的作用對停止警暴尤其重要，但現今要擔憂上傳濫用武力警員的照片會被告上法庭，法官有可能會以被告是有意損害警員來取決是否罪成。

3.外界對此法的反應如何？

非政府組織如無國界記者、法國國際特赦組織、人權聯盟和記者工會，都支持大眾上街示威。歐盟亦提醒法國政府，必須讓新聞工作者在完全安全及自由的情況下工作，警告會審查該法案有否遵照歐盟法律。聯合國人權事務高級專員辦事處和法國的人權監察組織，都指該法案損害基本權利。