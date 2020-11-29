核計劃之父遇刺：殺手迴旋處設伏　把目標拖出車外槍殺

伊朗核計劃之父法赫里扎德上周五（27日）遇刺身亡，多名高官把矛頭指向以色列。伊朗記者阿瓦茲（Mohammed Ahwaze）透露更多細節，指有12名訓練有素的殺手參與行動，他們在迴旋處埋伏，並把法赫里扎德拖出車外槍殺。

阿瓦茲引述官方消息人士指，有50人為殺手小組提供運輸支援，他們獲得外國情報及安全機構協助。殺手早已掌握法赫里扎德的行蹤，發現他每周五均前往首都德黑蘭以東80公里的度假勝地阿巴薩爾德。在法赫里扎德身亡前半小時，阿巴薩爾德的電力供應突然中斷。

殺手小組在一個迴旋處設伏，其中4人坐在路旁一輛7人車內，4人乘坐電單車及2名狙擊手在現場守候。法赫里扎德的車隊由3輛防彈房車組成，他乘坐第二輛汽車。當車隊最後一輛汽車駛入迴旋處時，旁邊一輛貨車突然爆炸，碎片飛至300米外，摧毀電線桿及變電設置。殺手小組趁爆炸混亂時向赫里扎德的座駕開火，首領更把赫里扎德拖出車外槍殺，他們在沒有傷亡下撤離現場。

有附近居民表示，曾聽到爆炸聲及猛烈機關槍射擊聲。警方直升機把法赫里扎德等人送往醫院搶救，但抵達後才發現沒有電力供應，於是轉送德黑蘭醫院，最終法赫里扎德不治。