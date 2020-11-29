巧製小鎮模型賀佳節　火車迷變身聖誕精靈

塔斯曼尼亞省東岸一個小工場內，一名中年男子正在默默趕工。他手製的微縮模型，已成為聖瑪麗鎮每年聖誕必備的傳統裝飾，只是那些圍在鎮內雜貨店的櫥窗前讚嘆模型造工精巧的人們，大都不知道這模型背後的巧手屬於火車迷喬治(Nigel George)：「不如你們叫我做秘密玩具精靈，或者秘密火車精靈也不錯。」

現年53歲的喬治自小經已收集火車模型。5年前他首次和鎮上唯一的雜貨店合作設計櫥窗聖誕裝飾。當時他只是簡單地搭建了一個有樹有房子的小村莊，裝上由家中拿來的火車模型圍着一棵聖誕樹運行，不料大受居民歡迎。於是接下來的每個聖誕，喬治都把這組模型加以改良後展出：由最初的小村變成聖瑪麗鎮的翻版，再變成鉅細無遺重現鎮中景色的微縮模型。

數月前雜貨店易手，新老闆依然歡迎這個活動。碰巧小鎮每年一度的聖誕巡遊因疫情取消，今年的模型更成為了小鎮營造節日氣氛的主要項目。

喬治的微縮模型都內藏許多有趣的細節，吸引孩子們聯群結隊來櫥窗前「尋寶」，其中包括了喬治的4名子女：「他們都知道模型裏藏有好玩的小東西」。喬治表示，他打算以後每年都為模型加點新項目，讓歡樂一直承傳下去。