45大學與華「國防七子」簽協議　日媒憂技術外流

日本共同社周日（29日）報道，日本目前共有45間大學，與中國7間和解放軍有關、展開軍事相關技術研究的大學締結學術及學生交流協議，其中9間大學更有共同研究項目。報道指，外界擔心中國近年積極推動「軍民融合」，把民間研究用於武器開發，加上竊取知識產權等問題，或令日本的研究一線成果外流。

報道指，被指與解放軍關係密切的7間大學，包括北京航空航天大學和西北工業大學等，受統管國防產業的中國工業和信息化部管理，被稱為「國防七子」。該些大學參與了解放軍的裝備開發，其中3間學校可能把技術轉用於大規模殺傷性武器開發，被日本經濟產業省列入需要技術出口許可的「外國用戶名單」中。

另有4間大學被美國列入禁止出口對象，澳洲戰略政策研究所認為，與「國防七子」合作研究的風險「非常高」。

據報道，涉及的45間日本大學中，有16間表示未來可能調整協議，其中芝浦工業大學表明「正等待協議結束」。也有大學表示，將調整多個協議中的一部分，或僅保持學生交流。至於有共同研究項目的9間大學中，千葉工業大學表明「已停止」；北海道大學就納米技術領域、大阪大學就原子核研究表示，將在徹底管理基礎上實施共同研究。