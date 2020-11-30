北約克郡飼養場爆禽流感　撲殺逾萬隻火雞

歐洲多國近日爆發H5N8禽流感，英國環境、食品和農村事務部（DEFRA）周日（29日）公布，北約克郡諾斯勒頓（Northallerton）附近一個火雞飼養場爆發疫情，已撲殺場內10,500隻火雞，並在周邊地區設立臨時控制區，採取限制措施。

涉事飼養場於上周六（29日）發現禽流感疫情，已即時採取緊急措施，人道宰殺場內所有家禽，以阻止疫情蔓延。當局又在該飼養場方圓3公里劃設保護區，並在方圓10公里劃設監察區。英國公共衞生科（PHE）表示，疫情對公眾健康及食物安全構成的風險不大。每年聖誕節日市場火雞需求量約900萬隻，DEFRA預計疫情不會嚴重影響今年聖誕的供應。

PHE的急性呼吸道感染顧問達布雷拉（Gavin Dabrera）指，目前尚未有人類感染H5N8的確診病例，當局將為飼養場工作人員提供例行健康措施和建議，密切監察情況。英國首席獸醫米德米斯特（Christine Middlemiss）表示，冬季從歐洲大陸遷徙的野生鳥類，可將疾病傳播至家禽，今次禽流感疫情的源頭仍在調查中；同時呼籲業界提高警惕，立即報告任何可疑病例。