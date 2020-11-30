約旦國王與阿巴斯會晤　盼拜登解決中東和平問題

約旦國王阿卜杜拉二世與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），周日（29日）於南部紅海港口亞喀巴會面。阿卜杜拉強調會在以巴問題上全力支持巴方，兩人並對已宣布勝出美國總統選舉的拜登上任後，會解決中東糾紛和促成以巴和平寄以厚望。

阿卜杜拉二世在會面後發表聲明，指願意為巴勒斯坦提供一切資源，協助對方爭取成為獨立國家的合法權利。據了解阿卜杜拉二世上周曾與拜登對話，後者稱有意調解以巴衝突。阿卜杜拉二世亦與阿巴斯發表聯合公布，指以色列吞併巴勒斯坦領土及加速興建殖民區，是「試圖強加新的現實情況」。

有外交人士認為，美國總統特朗普改變美國過去以約旦為主軸的中東和平計劃，轉而全面支持以色列總理內塔尼亞胡，讓以色列透過吞併約旦河西岸，令約旦步巴勒斯坦後塵滅亡，對約旦的存在構成威脅。

另外，阿巴斯為尋求以巴和平的解決方案，周日晚抵達埃及開羅，與阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特（Ahmed Aboul-Gheit）會面。蓋特在會上向阿巴斯保證，聯盟支持巴勒斯坦恢復合法權利，建立以東耶路撒冷為首都的和平獨立國家。