記者虛構情報組織欲加害　戴妃感「頭顱在砧板上」

英國戴安娜王妃生前被英國廣播公司（BBC）誘騙受訪事件持續發酵，皇室傳記作者莫頓（Andrew Morton）在一齣新記錄片中披露，BBC記者巴希爾（Martin Bashir）不但偽造銀行文件，更對戴妃宣稱情報組織計劃加害她，令她誤以為生命受威脅而願意受訪。

該齣紀錄片將於周一（30日）晚在獨立的第四頻道（Channel 4）播出，莫頓在記錄片中指巴希爾向戴妃宣稱，情報機構「正準備消滅她」，又散播假消息指她的友人和皇室隨從已被情報機構收買監視她，更向戴妃展示偽造的友人和隨從收款銀行文件。莫頓指，巴希爾意圖令戴妃誤以為自己捲入黑暗陰謀中，覺得「頭顱已在砧板上」。

記錄片中也公開不少片段，包括BBC高層在該段戴妃訪問出爐10周年時大肆慶祝，以及BBC前新聞總監霍爾（Tony Hall）大讚巴希爾的訪問等，據報霍爾當年批准巴希爾使用由平面設計師維斯勒偽造的假銀行文件。BBC目前已就事件展開獨立調查後，表明會致力找出真相，並鼓勵知情者主動向公司披露。