趙立堅貼圖譴責SAS殺阿富汗平民　莫里森斥假照片促道歉

澳洲空降特勤隊（SAS）日前被指控，過去在阿富汗作戰期間犯下殺害平民等戰爭罪行。中國外交部發言人趙立堅周一（30日）在Twitter發文批評，並貼圖顯示一名澳洲軍人持刀架在一名小孩頸上。澳洲總理莫里森反斥對方發布假照片，促中方道歉；中國外交部回應表示，澳洲應向阿富汗人民正式道歉。

趙立堅發文回應SAS涉於2005年至2016年在阿富汗作戰期間，非法殺害39名阿富汗人一事，稱「對澳洲軍人謀殺阿富汗平民及囚犯感到震驚，我們強烈譴責這些行為，並要求向他們追究責任」。貼文中同時貼出一張照片，顯示一名「澳洲士兵」坐在澳洲國旗上，手持一把刀架在一名兒童的頸上，上面有「不用怕，我們來帶和平給你們」的英文字句，但該圖並非真實發生的照片。

莫里森其後批評，趙立堅的做法令人完全沒法容忍，不論基於甚麼都不能成為正當理由，斥責「中國政府應為此貼文感到徹底羞恥」。他形容，這是無恥和讓人憎惡的詆毀，出於禮節應將之刪除；強調這不是處理中澳問題的方法。他表示，澳洲在處理SAS一事上公開透明和誠實，「是這個國家的信譽，也是對那些穿上軍服的人的信譽，世上少數國家會像我們般處理」。

莫里森表示，已就事件與中國政府交涉，要求對方道歉，並聯絡Twitter要求刪除相關貼文。澳洲向中國駐澳大使表達不滿，並由其向中國政府轉達訊息。澳洲工黨影子外相黃英賢亦批評，趙立堅的貼文「無端及煽風點火」。俄羅斯早前亦曾批評澳洲涉在阿富汗干犯戰爭罪行，削弱澳洲在國際的地位，又聲稱涉事軍人不會被追究責任。

中國外交部發言人華春瑩周一主持召開例行記者會被問及對事件有何回應，她稱澳洲軍人在阿富汗犯下嚴重罪行，得到澳洲國防部調查報告確認，這些殘暴罪行受到國際社會一致強烈譴責和聲討。她反問：「澳方對我同事的個人推文反應如此強烈，是想說明澳洲有軍人冷酷的殺害阿富汗無辜平民有理，但有人譴責這種冷酷罪行，反而無理了嗎？」她呼籲澳洲政府深刻反思，並將兇手繩之以法，向阿富汗人民正式道歉，並向國際社會鄭重承諾永不再犯，暗示澳洲政府才應該「感到恥辱」。