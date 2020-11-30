新冠肺炎：快捷通道啟動　中日恢復商務人員往來

日本的新冠疫情反彈，周日（29日）全國新增2,066宗確診個案。中日早前就建立便利雙邊商務等人員往來的「快捷通道」達成共識，有關措施如期周一（30日）啟動，但措施不適用於港澳居民。日本外相茂木敏充對兩國逐步重啟往來表示歡迎，指恢復國際人員往來極為重要。

中日快捷通道適用於短期出差及長期派駐人員，周一起可申請相關簽證，入境日本時需提交72小時內的核酸檢測無感染證明，並附上行程計劃書，便可免除14天隔離。赴華日本人需提交48小時內接受的核酸和血清抗體檢測無感染證明，向中國駐日使領館申請綠色健康碼，才可登機。首批赴日的商務人員抵達成田機場，不少人穿上全身防護衣。

今次是繼新加坡、南韓及越南後，日本再度對他國放寬相關入境安排。日本法務省統計顯示，包括來自中國的入境者在內，近期赴日的大多是留學生等持有中長期居留資格的人。但隨中日快捷通道啟動，預計將有更多中國商務人員以短期出差為目的往返日本，輿論認為措施有望令日本經濟加快復甦。

共同社周日（29日）引述消息報道，關於東京奧運會和殘奧會受疫情影響而延期至明年夏天，東京奧組委估算因而產生的額外經費達2,000億日圓（約150億港元）；而奧運應對疫情所需的經費，估計達1,000億日圓（約75億港元）。日本政府、奧組委、東京都政府周三（12月2日）將彙總報告，三方最快在12月上旬決定額外經費及疫情對策費的負擔比例。