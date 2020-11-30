泰格瑞叛軍稱擊下政府軍機　首府救援物資嚴重短缺

埃塞俄比亞叛軍泰格瑞人民解放陣線（TPLF）周日（29日）宣稱，擊下一架政府軍軍機及俘虜機師，並從政府軍手中奪回阿克蘇姆（Axum）。紅十字國際委員會（ICRC）指當地救援物資短缺程度已達危險級別。

埃國政府未回應軍機被指擊落事件，但軍方中將德貝萊（Bacha Debele）同日在當地電視台表示，軍隊正在進行「穩定化活動」，包括協助國民重回家園。另有國營電視台報道，在泰格瑞省胡梅拉（Humera）發現70個亂葬崗，但沒說明死者是否被殺害。有人權分子及逃離當地的人表示，政府軍及叛軍曾展開大屠殺，惟雙方均否認。

埃國總理阿比‧艾哈邁德上周六（29日）晚稱軍隊已收復泰格瑞省府默克萊（Mekelle），並宣布衝突結束，聯邦警察隨後以叛國及挪用公共財產的罪名，向17名叛軍成員發出拘捕令。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）周日表示，埃塞俄比亞政府此舉並不表示衝突已結束。他指埃國政府需履行承諾，親自監督提供予國民的「人道主義走廊」。

另外，ICRC周日表示，泰格瑞局勢平靜，但主要醫院物資如手套及屍袋等缺乏，甚至有80%的患者受到重創需要救治，大量傷者湧入令醫院很多醫療服務需暫停，以便有限的醫護人員及資源可以專注在緊急醫療服務上。