懷特島火山爆發22死近一周年 13組織及個人被起訴

新西蘭北島旅遊勝地懷特島去年12月9日發生火山爆發，造成22名遊客及導遊死亡，另有數十人受傷。事隔近一年，新西蘭職場安全監管機構「WorkSafe」周一（30日）發表調查報告，指摘13個組織及個人在事件中未有履行對遊客健康與安全的義務，並根據《工作健康安全法》向涉事方提出起訴。

WorkSafe首席執行官帕克斯（Phil Parkes）在新聞發布會上表示，火山爆發屬不可預料的事故，但並非不可預見，營運商有義務保護遊客。當中涉事的10個組織被起訴，每項指控的最高罰款為150萬新西蘭元（約811萬港元）；另外3名負責履行保護遊客健康和安全義務的人士，將面臨每項最高可被罰款30萬新西蘭元（約162萬港元）的指控。

惟監管機構未有透露被告的身份，他們或會在下月15日首次出庭時尋求禁制令。去年火山爆發時懷特島上共有47人，大部分遊輪遊客來自澳洲、美國、馬來西亞等國家。外界質疑，為何當時有報告稱懷特島火山爆發的機率上升之際，當局仍允許遊客進入該島一日遊。