文仁迎55歲生日　稱尊重真子結婚意願

日本皇嗣秋篠宮文仁親王的29歲長女真子公主，本月13日首次回應與同齡大學同學小室圭的婚禮一事，明言結婚心意不變。文仁周一（30日）迎來55歲生日，他在記者會上表示自己作為父母，會尊重長女婚事。惟他在記者會尾聲時，突稱「結婚與婚約不同」，但未有就此具體解釋。

文仁在生日前夕於東京赤坂東邸舉行記者會，表示認可真子婚事。他指出《憲法》規定「婚姻僅在兩性同意的基礎上成立」，稱：「如果他們本人真是這種想法，作為父母應該尊重。」對於自己以往曾指真子完婚條件是得到很多人的理解及祝福，文仁坦言：「就我的主觀意見而言，（婚事）並非得到很多人的理解及祝福的情況。」

真子和小室圭2017年9月訂婚，其後以準備時間不足為由而延期，日媒一度盛傳，延期原因可能與小室圭母親陷入債務糾紛有關。對此，文仁指有必要作出具體應對：「若到了實際將結婚的階段，切實說明包括至今的原委十分重要。」

另外，文仁為日皇換代儀式已全部結束表示安心，並指自己將一如既往認真完成每項工作。文仁生日當天，宮內廳發布了文仁一家的合照。內閣官房長官加藤勝信同日表示，政府將對真子婚事靜觀其變。