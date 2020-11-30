核計劃之父遇刺：過程眾說紛紜　傳遭遙控機關槍射殺

伊朗核計劃之父法赫里扎德上周五（27日）遇刺身亡，當地傳媒對法赫里扎德之死眾說紛紜。被外界視為半官方媒體的法斯通訊社周日（29日）報道，法赫里扎德是遭另一輛行駛中的汽車，透過遙控機關槍掃射致死，全程沒有任何刺客在場。

報道指，法赫里扎德與其妻子乘坐同一輛防彈車，偕另外3輛保安車隊前往目的地。途中聽到子彈擊中車輛的聲音，法赫里扎德便下車查看，一輛停在距離其座駕約150米處的汽車裝設有機關槍，此時由遠端遙控持續開火3分鐘，及後涉事汽車自我引爆。法赫里扎德至少中了3槍，同行保鏢亦被槍殺。

另一間半官方媒體、伊朗學生新聞社（ISNA）同樣報稱法赫里扎德死於槍下，惟其引述伊朗國防部長哈塔米的說法指，法赫里扎德的座駕遭槍擊，隨後一輛載有炸藥的汽車在其附近起火，而針對其座駕的槍擊仍在繼續，最後他中槍身亡。惟伊朗國家電視台（IRIB）則指，首先發生爆炸，接着再有襲擊者開槍。

伊朗外交關係戰略委員會主席哈拉齊（Seyed Kamal Kharrazi）周日揚言，會以伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼之死與法赫里扎德比較，再作出精準果斷的答案。伊朗記者阿瓦茲較早前引述官方消息人士指，有12名訓練有素的殺手參與行動，他們在迴旋處埋伏，並把法赫里扎德拖出車外槍殺；另有50人為殺手小組提供運輸支援，他們獲得外國情報及安全機構協助。