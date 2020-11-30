新冠肺炎：意大利維持宵禁　法國放寬宗教活動人數上限

歐洲的新冠肺炎疫情有回落迹象，但各國政府仍不敢掉以輕心，繼續實施嚴格防疫措施，以防下月聖誕節假日疫情再度爆發，其中意大利仍維持宵禁。

意大利衞生部門周日（29日）表示，該日新增20,648宗確診，較前一日少近6000宗；病殁人數為541人，雖然遠少於前一日的686人，但仍是數日來歐洲病歿人數最多的國家。區域事務部長博恰（Francesco Boccia）指將頒布新措施，限制民眾穿梭各區，並維持宵禁，以遏止病毒在聖誕節期間蔓延。

在法國，周日錄得9,784宗新增確診，較前一日少近2,800宗，病歿人數亦連續2日放緩。法國有天主教組織上周五入稟，要求放寬宗教活動人數上限30人的規定，法國最高行政法院周日接納，並下令政府需在3日內修例。另外，法國政府亦計劃在下月15日解除封城令，以新的宵禁取代。

至於與歐洲一海之隔的英國，衞生部門上周六承諾，如證實疫苗有效，將向7家藥廠購買逾3.5億劑疫苗，為6,700萬名國民接種。英國目前已分別向輝瑞及牛津大學訂購了4,000萬劑及1億劑疫苗。官員表示，會優先為前線醫護人員和療養院長者接種，其次是80歲以上長者，之後是其他18歳以上人士。有醫院已接獲通知，最快可在下月首周內接種輝瑞的第一劑疫苗。

另外，奧地利近日再有重要官員確診，國防部長坦納（Klaudia Tanner）成為第二名中招內閣成員。坦納早前接觸確診者後，在家隔離和工作期間確診，現時情況良好。外長沙倫貝格上月中確診，其後在未出現症狀下返回外交部復工。