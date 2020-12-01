中國制定泡菜行業國際標準　南韓政府︰不適用於Kimchi

說起「泡菜」，港人或首先想起「Kimchi（韓式泡菜）」，惟中國傳統美食中，也有與Kimchi截然不同的四川泡菜。內地官媒近日報道，一項由中國主導制定、四川眉山市市監局牽頭負責的「泡菜行業國際標準」上周四（11月24日）正式誕生，成為中國在國際標準化組織（ISO）框架下制定的第6項食品標準。惟韓聯社引述南韓農林畜產食品部強調，中國四川泡菜國際標準不適用於韓式泡菜。

官媒報道，眉山市2017年4月在國家標準委、中國標準化研究院、中國食品發酵工業研究院配合下，制定了《泡菜（鹽漬发酵蔬菜）規範和試驗方法》國際標準提案。至去年3月，由中國、土耳其、塞爾維亞、印度、伊朗等5個成員國專家參與的泡菜國際標準立項提案進入第一輪投票，同年6月8日獲國際標準化組織食品製品技術委員會水果與蔬菜及衍生制品分委會通過投票，並批准立項。在經過多階段投票和各成員國專家意見後，《泡菜（鹽漬发酵蔬菜）規範和試驗方法》國際標準上周四獲ISO成員國一致認可。

內地專家指出，該項國際標準成功問世，實現了四川在ISO框架下的食品標準制定「零的突破」，將提升中國泡菜在國際市場的地位和影響力，也將進一步擴大「東坡泡菜」的國際知名度，對中國泡菜產業向更優、更強方向發展起到巨大的推動作用。

惟南韓農林畜產食品部指出，此次國際標準的制定並不意味着中國泡菜成為Kimchi的國際標準；早在2001年，聯合國糧食及農業組織（FAO）國際食品標準委員會已制定了Kimchi國際標準；中方制定的標準只關於四川鹽漬發酵蔬菜，而ISO文件也指出，該規格不適用於南韓Kimchi。