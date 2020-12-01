越裔男頻捐精變「多仔公」　維省介入調查

澳洲越南裔一名男子為了幫助有生育困難的夫妻，積極捐精，有指他過去1年就因捐精成為了23名嬰兒的「父親」。傳媒更形容他為澳洲非官方「最多產」的精子捐贈者。惟他涉嫌違反了維多利亞省對捐精的「造人」數量規定上限，目前正被當局調查。

來自布里斯班的40歲男子潘艾倫（Alan Phan，音譯）本身有妻子及育有2名孩子，但他希望透過捐精幫助想當父母的夫妻的心願。有指，潘艾倫除會透過官方正式的診所，還會在網上一些非正式渠道捐精。根據維多利亞省法律，捐精者連同自己的伴侶，最多只能幫助10名女性生育。潘艾倫涉嫌違規，正被維多利亞省生育管理局（VARTA）調查。

潘艾倫表示，最初只打算捐精9次，但當已夠9次時，突然在聖誕節收到一名女性傳訊息，指捐精成功了，成為其第10次捐精。他心想反正已超額，就再多幫數個，後來變成嗜好，亦似全職工作。潘艾倫揚言，自己是澳洲首個越南裔捐精者，對自己精子的需求如此大，感到意外。

VARTA總監約翰遜（Louise Johnson）批評潘艾倫的做法是悲傷和天真得令人難以置信，並指在同意捐贈的過程中向診所提供誤導性資訊是違法。