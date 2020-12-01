核計劃之父遇刺：葬禮舉行　高官稱殺人手段全新且專業

伊朗核科學家法赫里扎德上周五（11月27日）在首都德黑蘭附近遇襲身亡，近日德國、俄羅斯、阿聯酋、黎巴嫩及巴林等國亦加入譴責暗殺法赫里扎德的行列。法赫里扎德葬禮周一（11月30日）在德黑蘭舉行，高官形容敵人使用了全新且專業的殺人手段。

伊朗官媒伊通社（IRNA）報道，伊朗國家最高安全委員會秘書沙姆哈尼在出席法赫里扎德葬禮時表示，伊朗的敵人20年來一直在尋找機會刺殺法赫里扎德，伊朗情報部門襲擊前已收到該科學家被作為襲擊目標的訊息，但敵人使用了全新且專業的手段，暗殺過程非常複雜，暗殺行動通過電子設備進行，襲擊過程沒有武裝人員在現場。這是伊朗方面有關法赫里扎德遇襲過程的最新表述。

伊朗國防部長哈塔米在法赫里扎德葬禮表示，伊朗不會對犯罪、暗殺和愚蠢的恐怖行為置之不理，將對行兇者追究到底，罪犯應知道他們將受到懲罰。

此前伊通社報道，武裝恐怖分子上周五在德黑蘭附近襲擊法赫里扎德乘坐的車輛，在其保鏢團隊與襲擊者的交火中，法赫里扎德受重傷並被送往醫院，其後因搶救無效身亡。