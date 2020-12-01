北約將發表改革報告　警告必須更關注中國崛起挑戰

北大西洋公約組織（NATO）周二（12月1日）將發布改革報告，內容會指出儘管今後10年間俄羅斯仍將是北約的主要對手，北約也必須更認真思考如何因應中國及其軍事崛起。

報告名為「北約2030」（NATO 2030），內容包括138項建議。一名看過報告的北約外交官表示：「中國不再是西方希望的良性貿易夥伴。中國是我們這個世紀的崛起強權，北約必須適時改變。」該外交官引述報告指稱，北約部分對應措施是要維持自己優於中國的科技能力，以及保護電腦網絡及基建。

這份報告又指，由30個會員國組成的北約，也可以與澳洲等非北約國家建立更緊密關係，並且更關注在外太空的嚇阻能力，因為中國正發展太空資產。報告表示，北約應考慮將中國納入其正式總體戰略文件「戰略概念」，只是北約還不至於宣告中國是對手。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周一（11月30日）在記招指︰「中國投資巨額於新武器，中國正迫近我們，包括在北極及非洲的活動，而中國跟我們沒有共同價值觀，並威嚇其他國家。」