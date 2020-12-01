伊朗革命衛隊高級指揮官　遭無人機襲擊亡

繼伊朗核計劃之父法赫里扎德日前遇刺身亡，伊拉克民兵組織指當地時間上周六至周日（11月28日至29日），伊朗革命衞隊高級指揮官沙赫丹（Muslim Shahdan）乘坐一輛攜帶武器的汽車，在伊拉克和敍利亞邊境附近的加伊姆地區遭無人機襲擊，沙赫丹與3名隨行人員均在襲擊中身亡。目前伊朗方面未確認也未否認這一消息。

據伊拉克人民動員組織兩名軍官及一名敍利亞記者確認，沙赫丹遭到襲擊的地點並非在伊拉克境內，而是已經在敍利亞，在阿布卡邁勒和代爾祖爾之間，附近有美軍基地。兩名軍官均表示，沙赫丹的車輛攜有武器，從伊拉克越過邊界，進入敍利亞不久後就遇襲。

以色列和美國一直指摘伊朗及其代理人，企圖通過伊拉克將武器走私到敍利亞和黎巴嫩，以用於打擊對抗猶太國家。以色列國防軍首長庫奇維（Aviv Kochavi）周日指，以色列不會放棄阻止伊朗的戰機從敍利亞獲得立足點的行動。消息人士透露，以色列的行動包括對伊朗和涉嫌攜帶武器的車隊等目標，進行了數千次空襲，惟以色列襲擊敍利亞及伊拉克邊境地區則非常罕見。