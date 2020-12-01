新冠肺炎：世衞籲勿將調查政治化　英美日專家將赴華

新冠肺炎疫情肆虐全球，世界衞生組織（WHO）周一（11月30日）舉行記者會，呼籲人們從教訓中學習，否則只會經歷同類的衞生危機。世衞總幹事譚德塞表示，將前往中國武漢的病毒溯源國際專家組名單已公布，包括來自英國、美國、日本等國的專家。他促請各成員國在尋找病毒源頭時，切勿將問題政治化。

世衞衞生緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）警告世人不要「失憶」，否則只會再令疫情爆發，全球在未來再度陷入危機。他又指摘已發展國家，特別北方國家在營運衞生保障系統方面猶如「低價廉航」，最後令全球為此付出代價。譚德塞則指世衞只想追查病毒源頭，並無任何隱瞞，防止未來再有疫情爆發，若將此事政治化只會阻礙調查。

譚德塞又提到全球疫情自9月以來首次有下降迹象，有賴歐洲國家的防疫措施收到成效。但全球死亡數及歐洲以外國家的確診數仍然上升，因此大家不應自滿，特別是臨近假期，各國人民可能要一改傳統，自行評估有否必要外出慶祝。他另指墨西哥的確診及死亡數極為嚴峻，確診總數超過110萬宗；但墨西哥城54間公立醫院中，有7間的病床及呼吸機佔用率已飽和，促該國政府嚴肅處理疫情。