新冠肺炎：土耳其周末宵禁　英國宣布疫情受控

歐洲新冠肺炎疫情尚未穩定，為對抗第2波疫情，土耳其宣布周二（1日）起收緊防疫限制並實施宵禁；西班牙政府則呼籲民眾為自己的行為負責和用「常識」，盡量避免外出。英國衞生大臣夏國賢周一（11月30日）宣布封城有功，國內疫情再次受控。

土耳其總統埃爾多安宣布，平日晚上9時至翌日清晨5時實施宵禁，周末全日不得外出；除了製造業、供應業、健康業及農業外，其他行業在宵禁期間不得營業，餐廳只有外賣。20歲或以下及65歲或以上人士不得乘公共交通工具；各地區政府亦會限制進入當地街道及廣場的人數。另外在新規定下，家庭聚會包括除夕慶祝亦不獲寬免。

而「黑色星期五」及臨近聖誕假日，西班牙民眾都外出購物及欣賞聖誕燈飾。城市如馬德里及巴塞隆拿的街頭周末都有大批市民聚集，政府促請國民理智行動，另有意將聖誕和新年假期期間的限聚令收緊至6人，並在平安夜及除夕的凌晨1時至6時實施宵禁。

在英國，首相約翰遜希望美國藥廠瑞輝及英國藥廠阿斯利康的疫苗，能在聖誕前獲藥物及健康產品監管局（MHRA）批出許可。夏國賢指封城令英格蘭上周的確診數下跌30%，雖封城令周三（2日）結束，但不能冒險令染疫人數上升，特別是在聖誕及流感季節，而目前每3人便有1人是無症狀感染者，因此部分地區亦要保留防疫措施。

此外，英國富豪格林旗下的時裝品牌阿卡迪亞集團（Arcadia）不敵疫情，周一宣布破產，超過1.3萬名員工面臨失業，子公司需要尋找買家接盤。