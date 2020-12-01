華再批澳洲傲慢　莫里森疑為漫畫事件降溫

中國外交部發言人趙立堅周一（11月30日）在Twitter發文附上漫畫插圖，顯示澳洲軍人持刀架在小孩頸上，引發兩國外交風波。該漫畫作者「烏合麒麟」回應稱，澳洲總理莫里森與其譴責他，不如把精力放在本國事務上。中國外交部發言人華春瑩周二（12月1日）再回應指，澳洲的指摘是不可理喻的傲慢和虛偽；莫里森同日則疑試圖為事件「降溫」。

華春瑩在外交部記者會表示，該漫畫的依據是根據澳洲國防部已經證實的調查報告，反映的是事實。她認為澳洲之所以對事件作出強烈反應，是企圖把國際輿論對的批評和譴責，轉換成對華的示強。對澳洲抱着「我可以、你不可以」的心態指摘中國，她奉勸對方冷靜和理性看待中國和中國的發展，並且採取建設性的行動，共同維護兩國關係健康發展。

華春瑩即場展示照片和報告，指她出席記者會前特地請同事從網上列印數張涉事照片及澳洲國防部的調查報告，表示「這些都是事實，有圖有真相，都是澳方自己發布的東西」。

另一邊廂，莫里森周二出席視像會議時表示，不需要再進一步放大事件，強調澳洲的目標是維護國家利益和價值觀，同時努力保持與中國的工作關係，又表希望透過對話解決兩國政府之間的問題。

烏合麒麟在接受內地官媒訪問的影片中表示，非常能夠理解莫里森現在的心情，還奉勸對方好好面對現實，把注意力和精力都放在本國事務上，比如說好好管理一下澳洲駐外軍隊的紀律，以免再發生國際慘劇。他奉勸莫里森，少把精力對別國一個普普通通的畫手施加壓力，又指自己有時間可能會再畫一張圖回應。

中國駐澳洲大使館網站周二消息，澳洲外交貿易部秘書長周一致電該大使館就事件表達不滿，但遭中國大使拒絕無理指摘。大使館稱，澳方某些政客和媒體的咆哮，完全是錯誤解讀和過度反應，目的無非是轉移公眾對澳軍在阿富汗暴行的關注，並將中澳雙邊關係惡化的責任諉過於中方，企圖煽動民族主義情緒。該大使館奉勸澳方正視澳軍在阿富汗暴行，將有關肇事者繩之以法，還遇害者以公道與正義，同時敦促澳方正視當前兩國關係出現困難的癥結，為改善關係採取建設性的實際行動。

中國除官方就事件態度強硬，多家官媒也分別發文力斥澳方的指摘無理。其中《人民日報》發表署名文章，批評澳洲一些政客氣急敗壞、倒打一耙，暴露出其十足的虛偽本性。 《環球時報》社評則直斥澳洲政府粗魯、狂妄，又指澳洲軍隊在阿富汗屠殺平民和俘虜，莫里森政府居然有臉把自己擺到人權的道德高地上，是「多麼畸形的傲慢和無恥」。《新華社》也在評論中指摘莫里森要求中方道歉是十分荒唐，且蠻不講理。究其因，是澳洲政客雙重標準的傲慢心態在作祟。

中國中央電視台日前更轉播澳媒的片段，可見澳洲士兵在阿富汗「濫殺無辜」，遭各國傳媒報道。在片段中，澳洲士兵正在追捕一名平民，後者其後跌倒在草叢中。一名士兵舉槍向着對方，並問同袍應否開槍，最終平民遭槍擊。

另新西蘭總理阿德恩周二就事件表態，指有關Twitter發文的漫畫不符合事實，因此新西蘭已按照一貫立場，以直接方式向中方表達關注。

此外，據澳媒報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，澳士兵濫殺軍俘報告令人震驚，俄方懷疑澳洲政府是否有能力，對犯下有關罪行的軍人追究責任。她又認為，澳洲在國際舞台上的信譽已完全粉碎，需重新評估澳洲政府所謂保護世界秩序的承諾。

另有報道指，澳洲一名軍事律師麥克布賴德（David McBride），在2014年至2016年間，因將澳軍殘殺阿富汗平民及兒童的相關資料轉交給澳洲廣播公司（ABC），後者之後曝光有關片段。麥克布賴德至今面臨多達5項罪名指控，被澳洲有關部門調查，或將在監獄中度過餘生。他上月底在Twitter發文，號召網民聯署請願，要求澳洲政府撤銷對他的所有指控，引起各界關注。