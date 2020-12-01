國際特赦斥Fb及Google　助越共審查政見

國際人權組織「國際特赦組織」周一（11月30日）發表報告，批評多個科技巨企在越南協助審查和平異議者與政治意見，串通實施大規模的鎮壓行動，包括Facebook（Fb）及Google，而獲國家支持的騷擾行動，亦肆虐於Google旗下影片分享網站YouTube。

國際特赦組織發表78頁長的報告，題為《讓我們呼吸！在越南的審查及網上表達犯罪化》，當中訪問11名今年Facebook帳戶內容遭越南封鎖的社運人士，及發表類似內容遭YouTube審查的另外3人。因參加親民主組織被通緝、目前在泰國尋求庇護的阮文莊（Nguyen Van Trang，音譯）表示，5月起Facebook封鎖他有關越南國家主席阮富仲及越共中央書記處常務書記陳國旺的所有貼文，其他爭議議題的內容也被YouTube封鎖。

阮文莊批評，這些平台在民主、人權、公民社會等進步價值方面扮演重要角色，Facebook和Google的妥協不只是封鎖訊息，亦在阻礙一個人民沒甚麼機會參與政治的國家進步。國際特赦組織警告，雖然這些平台一度是越南言論自由擴展的重要希望，但現正迅速成為「無人權地帶」。據報道，Facebook今年遵從了越南政府95%的審查要求，YouTube則遵從了90%要求。

Google YouTube 醜聞不絕：