新冠肺炎：日放寬外國人工作許可　韓實施2級防疫響應

日本的新冠肺炎疫情反彈，政府周二（1日）宣布，即日起放寬因疫情滯留當地外國人的非全日制工作規定，允許擁有90日短期居留許可的人續簽，並獲得每周最多28小時的工作許可；技術培訓生能將簽證更改成為期6個月的「指定活動」工作許可；而持學生簽證者即使不再是學生，亦能獲每周工作28個小時的許可，預計約2.1萬名在日外國人受惠。

政府表示，鑑於外國人滯留日本的時間比預期長，導致部分人出現財務危機，放寬對外國人的勞動限制，有效紓緩經濟困窘。惟當局強調措施屬暫時性，暫未打算實行全面移民改革。具外勞專業知識的律師表示，即使措施未達要求，外國人沒有資格獲得健康保險或福利，但總比沒有好；同時呼籲當局給予他們永久居民身份。

另外，南韓中央防疫對策本部周二通報，過去24小時新增451宗確診病例，連3日保持在500宗以下；累計近3.5萬人染疫，526人病歿。首都圈即日起實施加強版2級防疫響應措施，並針對個別設施採取特別防疫，包括桑拿房的洗浴設施、健美操等體育設施、補習社與文藝培訓中心，並禁止酒店舉辦除夕活動及派對等；非首都圈地區則提升至1.5級防疫響應，直到本月14日。