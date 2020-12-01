受惠高科技　失明攝影師透過聲音拍攝

一般人都認為，攝影必須靠雙眼才能做到。但印度新德里一名天生雙目失明的男子，卻透過高科技，通過聲音知道影像，並將它們拍下來。他的攝影作品屢獲好評，更因此成為專業攝影師，將一般人認為不可能的化為現實。

40歲盲人攝影師拉爾（Pranav Lal）現時主職網絡保安顧問，他自小已喜歡接觸科技，6、7歲時已在家中自設實驗室做實驗。約20年前，他知悉荷蘭工程師梅杰（Peter Meijer）在80年代開發出名為「 vOICe」的裝置和應用程式，可以將影像變成聲音，讓視障人士也能「看得到」。

vOICe包括一個近似科幻電影《變種特攻》（X-Men）中角色所戴的墨鏡及頭罩，儀器會掃描用家眼前的景象，然後在耳機中從不同方向發出不同頻率的聲音，以表示事物的位置、高低、光暗、顏色及深淺等，佩戴者就憑此「看到」景象。

拉爾加入推廣vOICe的網站，學習使用和不時請教網站管理員，漸漸熟習將vOICe轉化的聲音理解成影像，並培養出獨特的攝影嗜好。拉爾表示，他喜歡拍攝風景及建築，多於人物，認為前者的光線、陰影和形狀更富哲學味道。