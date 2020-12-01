示威領袖送法辦　稱無意顛覆王室

泰國反政府抗議持續，泰國警方上月向15名示威領袖發出傳票，指他們在今年9月的示威中提出改革王室，可能犯下冒犯君主罪名。其中5人周一（11月30日）前往曼谷察納頌堪警署聆聽指控，全部人都辯稱沒有顛覆王室意圖，而是倡導「改革王室」，強調會繼續堅持3項訴求。

警方正式傳訊人權律師阿農（Anon Nampa）、帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）、帕奴本（Panupong Jadnok）、巴利（Parit Chiwarak）及巴迪瓦（Patiwat Saraiya）。他們下午2時抵達警署後，由警方送到法院辦理起訴手續。

曼谷警察總署表示，警方不禁止民眾和平示威，但會依法處置各種違法行為，並指示威者的「糾察隊」曾違法搜查一名執勤警員，已報案及準備傳喚法辦有關成員。

另外，總理帕拉育涉2014年卸下陸軍司令職務後，仍非法及免費住在陸軍館舍，違反陸軍規定及損害擔任總理的合法性。泰國憲法法院周三（12月2日）將宣布此案的判決結果。

一旦判決帕拉育違法，其總理任期將終止，國會須由各黨推出的總理候選人中推舉出新總理，內閣也必須重組。執政的公民力量黨指未討論總理候選人的名單，帕拉育則指尊重法院判決，強調自己沒有違法濫權。