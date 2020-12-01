巴基斯坦總統晤魏鳳和　支持中方主權立場

中國國務委員兼國防部長魏鳳和，周二（12月1日）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡，分別會見該國總統阿爾維、總理伊姆蘭。阿爾維表示，巴方堅定支持中方在南海、台灣、新疆、西藏等問題上的立場，希望雙方進一步加強在巴中經濟走廊建設、防務安全等領域合作。

魏鳳和表示，中巴全天候戰略合作夥伴關係在兩國領導人引領下，不斷加強各領域合作。中方願與巴方密切戰略溝通、增進戰略互信、加強戰略協作，把兩軍關係推向更高水平，共同應對各種風險和挑戰，維護兩國主權安全利益、地區和平穩定。

阿爾維表示，巴中兩國是信義相交的好朋友、好夥伴，望雙方進一步加強合作。伊姆蘭則表示，中方在新冠疫情下來訪，時機和意義十分重要，體現中國政府和軍隊對巴方的堅定支持。兩國應開展更全面、更緊密戰略合作。

魏鳳和在此次訪程中，另會見了當地的參聯會主席納迪姆、陸軍參謀長巴傑瓦，就國際地區形勢、兩國兩軍關係、裝備技術合作等深入交換意見。

此外，印度、斯里蘭卡和馬爾代夫，上周六（11月28日）舉行海上安全合作會議，三國同意強化與擴大情報分享，以應付恐怖主義、毒品販運等共同威脅。印度新德里智庫「空中力量研究中心」助理研究員周二在印媒撰文，指中國對印度洋地區國家的援助已演變成債務陷阱，建議成員國在四方安全對話採取一致行動，促進經濟外交，解決中國「一帶一路」倡議所造成的影響。