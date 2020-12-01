過渡期月底結束　英歐貿易協議未達成

英國脫歐過渡期於本月31日將屆滿，但英國與歐盟的貿易協議談判仍疆局未解。負責脫歐準備工作的英國內閣辦公室國務大臣高文浩周二（12月1日）表示，貿易談判「接近尾聲」，並警告企業必須為無法達成談判結果做好準備。

高文浩接受英國獨立電視台訪問時表示：「毫無疑問，我們有可能無法達成談判結果，這就是為甚麼企業為所有可能發生的情況做好準備非常重要。」他指，無論是否達成協議，「企業需要做的80%以上的事情」都是一樣的。

英國政府利用廣告等警告民眾「時間不多了」，不過有與歐盟有貿易往來的公司指，對於脫歐後的變化關鍵細節仍然未知，亦無法從政府網站上找到答案。

英國與歐盟的貿易協議仍在關鍵問題上僵持不下，最大爭議點是歐盟將在英國脱歐的捕魚權方面。一旦明年1月1日英國脫歐過渡期結束後，協議仍未達成，英歐之間的貿易將在一夜之間徵收關稅，帶來巨大混亂，對雙方都造成經濟損害。

英國外相藍韜文周日（11月29日），貿易談判很可能進入了「非常重要的最後一周」，並指如歐盟表現出「實用主義」，達成協議仍然是可能的。愛爾蘭總理馬丁希望英歐本周能達成協議。