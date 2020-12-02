莫里森微信發文　漫畫風波不減對在澳華人尊重

中國外交部發言人趙立堅周一（11月30日）在Twitter發文附上漫畫插圖，顯示澳洲軍人持刀架在小孩頸上，引發兩國外交風波。澳洲總理莫里森周二（12月1日）晚在其中國通訊程式微信（WeChat）官方帳號發文安撫在澳華人，承諾風波不會削弱國民對華人社區的尊重和讚賞，也不會削弱澳洲與中國人民的友誼。

莫里森表示，對所有澳洲軍人感到自豪，對他們的國家安全貢獻及忠誠於國家價值觀感驕傲，這些價值觀決定澳洲政府如何處理棘手的問題，例如關於監察長在報告指出國防軍涉及的問題。他指，澳洲能以透明、誠實的方式處理問題是優點，這也是對所有服役軍人的認同，而澳方建立了誠實、透明的程序處理問題，是自由、民主、開明的國家應有做法，將繼續忠於澳洲的價值觀及保護主權。

莫里森強調，涉事的澳洲士兵虛假圖片貼文不會削弱澳洲人對當地華人社區的尊重和讚賞，澳方認可、深切感謝並重視幾代華裔移民為澳洲的貢獻，又稱在新冠肺炎疫情初期，是身處澳洲的華人為應對疫情大流行提供最有力的防禦，他們是第一批自我隔離的人，澳洲才可在第一波疫情得到保護。