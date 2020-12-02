Twitter撐趙立堅　內地電視台澳洲主播遭罵叛徒

中國外交部發言人趙立堅在社交網上傳諷刺澳洲軍人屠殺阿富汗人漫畫的風波持續擴大，一名在廣東省擔任電視台主播的澳洲人，在Twitter留言向趙立堅致敬，又表示因為事件考慮放棄澳洲國籍，因而遭同鄉怒罵「叛徒」。法國外交部發言人日前被記者問對事件的看法時，批評中方做法，中國駐法國大使館則回應指法方的表態是持雙重標準，且違背良知。

Hazza是一名90後出生的澳洲人，10年前離開當地到中國，現為廣東電視台的主播，經常在社交網轉載其主持節目的內容，並發表對中國的看法。他周一（11月30日）在趙立堅的Twitter下方留言，指作為澳洲人的他感到非常慚愧和抱歉，當日「第一次真正考慮放棄澳洲的國籍」，不想回國。

Hazza的留言引發網民熱議，有人認為表示這不是他的錯，該反省的是一些無恥的政客。亦有澳洲網民斥他是「叛徒」，嘲其「外國人致富代碼：我愛中國」，又稱「如果中國侵略我們（澳洲），你會鼓掌」。對於網民的指摘，Hazza表示失望，又強調自己10年來一直努力促進中澳關係，有目共睹。

另據法國外交部網頁消息，該部發言人談及這次漫畫事件時，指該漫畫「令人十分震驚，且帶有偏見」。該發言人又稱，發布諷刺漫畫Twitter在外交手段上來說「並不值得」，對在阿富汗參戰的國家也是「侮辱」。

中國駐法國大使館發言人當地周二隨即回應，法方不去譴責虐殺平民的戰爭暴行，反而指責聲討暴行的人士，是令人反感，也不禁讓人質疑發表言論的人到底是站在戰爭罪犯一方，還是站在國際正義和人類良知一方。發言人又指法國作為一個堅決捍衞「漫畫權」的國家，卻不容忍中國年輕畫家的「漫畫權」，說到底，還是雙重標準在作祟，只問立場，不問是非，更是違背良知。

內地漫畫家烏合麒麟周二晚在微博再上傳向莫里森「道歉」的漫畫後，該漫畫隨即被人轉載到Twitter並標註莫里森。另微博博主「Bo Peep」周二創作了一首名為「澳貌岸然」的饒舌歌曲，內容是揶揄莫里森要求中方為漫畫事件道歉，是雙重標準，批評其裝作無辜，其中歌詞：「當你說要我道歉，我懷疑我是不是聽錯......」。