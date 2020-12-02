新冠肺炎：韓增511宗明照辦高考　朝最高防疫警戒

南韓周三（2日）通報新增511宗新冠肺炎病例，是連續第4日單日新症破500宗。雖然第三波疫情來勢洶洶，全國高考周四（3日）如期舉行，教育部會採取防疫措施防止病毒傳播。在北韓，政府繼2月後再次上調防疫警戒級別至最高的「超特級」，限制人員流動及商店營業。

南韓新症中有493宗是本地感染，356名患者來自首都圈。高考將於周四上午8點40分起在全國同一時間開考，今年有約49.3萬人應考。考試原定11月19日舉行，但因疫情推遲，教育部將把高考生分為普通考生、居家隔離考生和確診感染考生。普通考生入試場前要量體溫，發燒及有疑似病徵者需與居家隔離考生在同一考場考試，確診考生則在隔離病房或隔離設施應考。

教育部亦將普通考場的考生限額從28人減至24人，考生座位之間還會設置隔板，全體考生在考場內戴口罩，在午餐和休息時間不要與其他考生對話，防止群聚感染。

踏入冬季，北韓亦加緊防疫，中央防疫部門限制各地人員流動，部分商店、餐廳、桑拿房暫停營業，全國減少出差旅遊避免不必要的接觸和聚會，封鎖海陸空邊境、邊境地區的橋樑和港口設置消毒點。世界衞生組織駐平壤代表埃薩爾瓦多（Edwin Salvador）日前指出，北韓近期每周平均進行1600次病毒檢測，檢測數自10月中開始增加，可能是因為進入冬季，出現流感、重症急急呼吸疾病等疑似徵狀的人漸多。