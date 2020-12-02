帕拉育違法住陸軍館舍　獲判無罪留任總理

泰國憲法法院周三（2日）裁定，總理帕拉育涉2014年卸下陸軍司令職務後，仍非法及免費住在陸軍館舍一案，符合軍隊規定，宣布帕拉育無罪，意味他可以繼任期總理任期，內閣也無需重組。法院外同日有示威者抗議判決結果，呼籲民眾集會反對判決。

訴訟由國會最大反對黨為泰黨提起，訴狀指，帕拉育卸下陸軍司令職務後，仍居住在陸軍總部安排的公家寓所內，觸犯泰國憲法中禁止政府部長從國家機構或企業獲得特殊利益的「利益牴觸」原則。軍方則解釋指，帕拉育所居館舍2012年已由陸軍宿舍轉型為招待外賓的館舍，另外，帕拉育因官邸正在翻新，必須住在一個安全受保護的地方。

由9名法官組成的小組一致同意軍方解釋，認為帕拉育等高級軍官有權作為特殊客人住在軍方住房，而總理及其家人安全是政府的首要任務，故帕拉育沒有直接或間接地謀取個人利益，或違反道德規範，行為未構成利益衝突。

多個學生抗議團體組成的「人民團體」（People）在法院外集會示威，有人批評泰國的司法系統已完全失去完整性。最高法院被指是保皇派勢力支柱，過去12年曾有3名泰國總理遭法院裁決後罷免，他們都與流亡海外的泰國前總理他信有關。