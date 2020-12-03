英國保守黨議員倡新對華政策　建議助持BNO港人移民轉移資產

由英國國會保守黨多名議員4月組成的「中國研究小組」（China Research Group），於周二（1日）發表報告，指出英國急需貫徹其中國政策，並提出多項建議，包括對侵犯人權人士實施制裁、制訂英國版本的《香港人權與民主法案》，以及推出支援香港人移民的政策等。

報告名為《在新世界捍衞民主》，共38頁，現為英國一個智庫主席的澳洲前外長唐納（Alexander Downer）在報告前言中批評，英國認為中國經濟增長快速且規模龐大，是個利潤豐厚市場，但其對華政策絕不足夠，既不痛不癢且似乎難以持續。他認為，英國的對華政策顯示出，英國已非全球地緣政治的參與國，僅僅是一個貿易國家。

針對香港情況，報告建議英國倣效美國，制訂英國版《香港自治法案》，亦指英方應支援香港人，特別是持英國國民（海外）護照（BNO）的香港人移民，協助他們及其公司轉移資產及業務到英國，藉此遠離中國；同時，亦建議英方成立國際法律援助基金，協助持BNO港人保障自己的權利。

此外，報告促請英國政府，對侵犯人權人士採取《全球馬格尼茨基人權問責法》式的制裁，亦同時要求英國，禁止向中國輸出任何可作大規模監控或侵犯人權的商品及服務，並成立獨立調查機構，協助沒有資源的公司調查，確保其供應鏈沒有強制勞動的產品。同時，報告亦建議英國，加強對購買中國硬件及應用程式的監督，降低中方滲透英國機構的能力，亦要求與英國公司做生意的華企披露，它們與中國政府及軍方的任何聯繫。

除促請英國政府行動，報告亦建議英國聯同七大工業國集團（G7），再加上南韓、印度及澳洲，組成「Democracy 10」民主聯盟，對抗獨裁政權。中國研究小組主席董勤達（Tom Tugendhat）重申，想法一致的民主國家需重新考慮對待中國的方式：「我們應尋求方法，讓中國履行國際責任，包括準備一系列措施，應對中共持續違反人權及國際法。」