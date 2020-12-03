解散國會初步法案通過　或2年內第4次大選

以色列國會周三（2日）以61票贊成、54票反對，通過了一項解散議會的初步提案，法案仍須多通過3次國會投票，才能成為法律。解散眾議院的正式投票最早於下周舉行，這意味在新冠肺炎疫情持續之際，以色列明年可能舉行2年內的第4次全國大選。

提案由反對黨提出，但得到了國防部長甘茨支持。甘茨所屬的藍與白聯盟是總理內塔尼亞胡的執政夥伴，該黨周三投票支持解散政府，指摘內塔尼亞胡將個人利益置於國家利益之上。內塔尼亞胡的領導的利庫德集團，將與藍與白聯盟繼續談判。

內塔尼亞胡今年被控受賄、欺詐及背信罪名，下月將出庭受審。由於政府至今仍未通過2020年預算，如不能在本月23日前通過，以色列法律規定將自動解散國會並舉行新的選舉。

根據聯合政府協議，內塔尼亞胡將擔任總理到明年11月，之後18個月由甘茨輪流擔任。預算無法通過是內塔尼亞胡保住席位並擺脫協議的唯一途徑，他希望將選舉推遲到明年底，待疫苗推出及經濟復甦時進行。甘茨指摘內塔尼亞胡阻礙關鍵的政府工作，認為大選是不可避免的，愈早舉行愈好。