新冠肺炎：前總統戴斯唐併發症逝世　終年94歲

法國前總統戴斯唐（Valéry Giscard d'Estaing）周三（2日）因新冠肺炎併發症病逝，終年94歲。他於1974至1981年出任總統，期間推動成立歐元區，被譽為「歐元區之父」，在國內亦推行多項自由派政策，包括墮胎合法化等。不少歐洲領袖紛紛致哀，讚揚戴斯唐團結歐洲的努力。

戴斯唐最後一次公開露面是去年9月出席已故前總統希拉克的喪禮，他近日感染新冠肺炎，呼吸困難入院後出院，但於11月中再次入院，最終因情況惡化死於新冠肺炎併發症。他離世時家人均在身邊，喪禮將按其遺願只讓家人出席。

戴斯唐於1926年2月2日出生，18歲時參加二戰擊退侵佔法國的納粹德軍，1959年踏入政壇，10年後成為財長。他1974年以48歲之齡當選總統，在前任總統戴高樂統治多年後，戴斯唐致力將法國經濟和社會觀念自由化，任內帶領社會走向現代化，推動允許合意離婚、墮胎合法化、降低投票年齡至18歲等改革，也是促成歐洲一體化的重要人物之一。

對於歐洲，戴斯唐與前西德總理施密特（Helmut Schmidt）建立了密切關係，聯手為單一歐元區打下基礎，並設立歐洲貨幣系統。