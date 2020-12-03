威脅西方放寬制裁　否則兩個月內提升濃縮鈾純度

伊朗「核計劃之父」法赫里扎德上周在首都德黑蘭遭暗殺後，伊朗展開新一輪回應。該國憲法監護委員會周三（2日）通過新法案，准許政府向西方國家發出通牒，限對方兩個月內放寬石油禁運等制裁，否則將濃縮鈾純度提升至20%。

外媒報道，《解除制裁與保護伊朗利益的戰略措施法案》周二（1日）在伊朗國會獲壓倒性通過後，議員大喊「打倒美國」、「打倒以色列」等口號。至周三，憲法監護委員會正式批准法案通過。

新法案對德國、英國、法國等簽署2015年核協議的歐洲國家下最後通牒，限於兩個月內放寬對伊朗的石油禁運及經濟制裁，否則伊朗將提升鈾濃縮純度，並將最先進的離心機安裝在納坦茲及福爾多的核設施，同時阻止聯合國專員調查上述設施。

國會議長要求總統魯哈尼執行上述新法，惟後者已表明反對。另有中東動態網站評論，伊朗通過強硬新法，預計將讓宣稱勝出美國總統選舉的拜登，上台後更難帶領美國重新加入核協議。

美國總統特朗普在2018年5月宣布退出核協議後，伊朗於2019年7月打破協議中的3.67%鈾濃縮純度上限，之後該國濃縮鈾純度一直維持在4.5%水平。3%至5%的濃縮鈾純度可用作核能發電，純度若達90%以上就能製作武器。