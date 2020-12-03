新冠肺炎：最快下周分發疫苗　約翰遜擬電視直播接種

英國首相約翰遜周三（2日）宣布，美國藥廠輝瑞與德國生物科技公司BioNTech研發的新冠肺炎疫苗，已完成所有階段的臨床測試，並獲藥物及健康產品監管局（MHRA）緊急使用授權，預計最快下周開始接種疫苗，惟完成所有高風險人士接種或需數個月的時間。

根據民調機構YouGov的民意調查顯示，有20％的英國人對新冠疫苗持不信任態度。首相府新聞秘書斯特拉頓表示，不排除讓電視直播約翰遜整個接種的過程，減低民眾的憂慮，提升疫苗安全性的說服力，令市民安心接種，但強調約翰遜不會搶先在高風險人士前接種。

約翰遜表示，當局已向輝瑞訂購4,000萬劑疫苗，惟疫苗必須在攝氏零下70度的極低溫環境儲存，接種者要分兩次打針，時間相差21天。根據英國政府的計劃，疫苗會分發予16歲以上人士，先接種的群組依次是護老院院友及職員、80歲以上人士、醫護人員。

根據英國官方數據顯示，當地周三新增逾1.6萬宗確診感染病例，接受新冠肺炎病毒檢測、確定感染後的28天內死亡人數達648宗。