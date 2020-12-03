傳檢方擬就賞櫻會問話　安倍否認

日本傳媒周四（3日）引述消息指，東京地方檢察廳特別搜查部要求前首相安倍晉三就「賞櫻會」前夜舉辦大型晚宴涉賄票接受問話，並計劃以違反《政治資金規正法》立案調查安倍晉三的第一秘書，初步估計未列入政治資金收支報告的金額收支合共超過4,000萬日圓（約297萬港元）。安倍受訪時指沒聽說特搜部要求問話一事。

報道指，安倍政府自2013年起在賞櫻會前夜舉辦稱為「前夜祭」、由政治團體「安倍晉三後援會」主辦的大型晚宴，後援會代表由安倍的第一秘書擔任。截至去年，安倍辦公室至少向酒店支付合共2,300萬日圓（約171萬港元）。

消息人士透露，單憑每名參加者5,000日圓（約371港元）的會費不足以支付晚宴費用，即變相由安倍一方填補每年100萬日圓（約7.4萬港元）以上的差額，資助晚宴舉行，涉嫌違反《政治資金規正法》。

另外，負責管理安倍政府資金的「晉和會」曾將部分資金轉移至「安倍晉三後援會」，惟未有在政治資金收支報告記錄2015年至去年的資金轉移，收據亦疑似被銷毀。特搜部指出，安倍一方有必要記錄收取的會費，包括填補差額、向酒店支付的金額等收支。