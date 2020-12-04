德國人權報告罕有直接抨擊中國　指新疆和香港人權狀況惡化

德國政府日前在兩年一度的人權政策報告中，罕有地以直接口吻抨擊中國的人權問題，並指出新疆和香港人權狀況惡化。

德國外交部周三（2日）公布該份報告，關於中國的部分一開頭即指出，延續2012年以來的惡化趨勢，公民社會的空間愈來愈小，公民權、言論和新聞自由、學術、信仰自由等個人權利也受到限制，部分維權律師還被判刑入獄多年。

報告又指，新疆和西藏的人權狀況尤其惡劣，由於迫害、監視和大規模拘禁導致新疆人權持續惡化，並出現強制勞動和強制性的生育控制。德國亦認為，中國今年雖然通過民法典，但司法機關仍受控於黨，沒有確保法治國家的基本原則；中國並爭取成為聯合國人權理事會的成員，在國際上宣傳發展權以及國家安全高於個人權利的論述。

報告亦指，香港人權在過去兩年也有惡化趨勢，港區國安法打擊香港的公民社會、反對派人士和獨立媒體，導致確保香港高度自治的「一國兩制」原則被架空。

德國國會議員、人權委員會主席延森（Gyde Jensen）指出，這份人權報告顯示，德國政府終於意識到中國人權問題的嚴重性，但她也批評德政府缺乏實際作為，與中國實際互動時不管人權問題。