新冠肺炎：東奧選手要定期檢測　手機程式追蹤海外觀眾健康

日本政府日前公佈了東京奧運會及殘奧會選手的新冠肺炎防疫對策等中期梳理內容，其中列明選手即使沒有症狀，也要在相隔一段時間後接受病毒檢測。而對於來自海外的觀眾，當局將會研究通過手機應用程式（App）等把握其行動及健康狀況，在明春前敲定具體措施。

探討東京奧運會和殘奧會新冠疫情對策的第6次協調，周三（2日）在首相官邸召開。而根據中期梳理內容，原則上每隔96至120小時（4至5天），就會對住在奧運村的選手等人士進行定期病毒檢測；而對於進入接待城市（Host Town）及賽前集訓地的海外選手，將會在入境檢測後的96至120小時左右再次檢測。檢測若兩次陽性，則被視為確診，將立即採取防疫措施。

各國家和地區的體育代表團要選出衞生管理負責人，貫徹防疫行動規則；有人違反時將建議整改，若無望改善則採取嚴厲應對措施。日本當局亦會讓選手等人士，在比賽結束後迅速離開奧運村，除在接待城市的賽後交流外盡快回國。

另外在遊客方面，有報道指，外國觀眾不用接種過疫苗，但會要求安裝防疫應用程式。外國觀眾若有提出病毒檢測呈陰性（無確診）的證明，並使用專用的防疫應用程式，入境後不必隔離14天，並可不受限制的自由行動，也可搭公共交通工具。

報道指，外國觀眾會被要求使用兩個應用程式，一個是日本政府用來確認接觸情形的COCOA應用程式，另一個是管理陰性證明和簽證等資訊的應用程式。透過這兩個應用程式，將可確認外國觀眾是否有接觸過確診病例，也可在日本各地證明自己並未染疫；在本人同意下，程式會把行動履歷保存在個人行動裝置中，日本政府不會利用GPS追蹤定位，若未來發現使用者可能曾和確診者接觸過，將會作通知；日本希望能讓外國觀眾利用應用程式記錄每天的體溫與健康狀況，若有發燒等症狀，可迅速和對應多種語言的諮商窗口取得聯繫。

東京奧運會的防疫措施，將日本的防疫對策為原則，要求平時戴口罩和避免「三密」（密閉、密集、密切接觸）。當局亦預算了3,000億日圓（約224億港元）作為奧運會防疫和延期產生的追加經費。