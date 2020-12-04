安倍後援會兩官認賞櫻會違法　檢方擬簡易起訴

日本傳媒周五（4日）引述消息指，東京地方檢察廳特別搜查部考慮對前首相安倍晉三後援會的兩名官員提出簡易起訴，指控他們涉嫌違反《政治資金規正法》規定，未有上報安倍執政期間在「賞櫻會」前夜舉辦大型晚宴的相關收入和支出，涉款約3,000萬日圓（約223萬港元），兩人都已承認有違法行為。特搜部可能會在周六（5日）的國會特別會議結束後傳喚安倍問話。

安倍政府自2013年起在賞櫻會前夜舉辦稱為「前夜祭」、由政治團體「安倍晉三後援會」主辦的大型晚宴，後援會代表由安倍的第一秘書擔任。由於參加者繳納的會費不足以支付晚宴費用，即變相由安倍一方填補差額以資助晚宴舉行，涉嫌違反《政治資金規正法》。

《朝日新聞》指，負責管理安倍政府資金的「晉和會」曾將部分資金轉移至「安倍晉三後援會」。面臨簡易起訴的兩名「安倍晉三後援會」代表和事務負責人，涉未有在政治資金收支報告記錄2016至去年的資金轉移，包括填補差額、向酒店支付的金額等收支。兩人都已認罪，並供稱是他們自己的決定，預計不會進行正式審判，將對二人罰款。

安倍辦公室未有回應事件，安倍早前受訪時則指沒聽說特搜部要求問話一事。立憲民主黨等4個在野黨周五要求眾議院，將為期5日的臨時國會會期延長23天至本月28日，以討論疫情對策及查明賞櫻會疑雲，執政自民黨擬拒絕要求。