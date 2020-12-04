新冠肺炎：踏入寒冬加重疫情　時隔9月單日確診再破600

南韓新冠疫情持續，周五（4日）再多629宗確診，時隔9個月再次超過600宗，並創下自3月初以來新高。首爾市同日亦刷新單日新增紀錄，新增確診達295例。當局拍集體感染事件不斷出現，冬季來臨或加重疫情，正準備推出更强力措施防疫。

全國新增社區感染為600例，其餘為境外輸入，自上周五（11月28日）起的最近7天，日均新增503.1例，其中社區感染為477.4例，已達防疫響應2.5級標準，專家建議政府上調級別。情況嚴重的首爾市早已實施2級響應及額外防疫措施，但疫情擴散勢頭仍未放緩，當局表示目前61張重症專用病床僅剩8張，若確診病例增幅過快，需考慮讓患者居家隔離治療。

南韓大學修學能力試驗（高考）於周四（3日）結束，中央災難與安全對策本部翌日隨即宣布，建議大學對應試考生實行「安全特別期」，將入學面試改為以非面對面形式進行，這是為應對大學區附近大量考生和家長聚集引發的防疫風險。總理丁世均亦表示，因疫情而被隔離的人數已創歷史新高地突破7萬人，呼籲民眾配合政府的防疫措施。