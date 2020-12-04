推動女童就學及二維碼圖書　村校男教師獲全球教師獎

阿聯酋瓦爾基基金會周四（3日）於網上公布，本年度全球教師獎（Global Teacher Prize）由一名來自印度的鄉村男教師掄元，他擊敗全球12,000名參賽者，並獲100萬美元（約783萬港元）獎金，更令人敬佩的是，男教師得獎後宣布把一半獎金捐出，以示對弱勢兒童教育的支持，高尚情操令人動容。

獲獎的32歲男教師迪薩爾（Ranjit Disale）讀大學時，原本希望當資訊科技工程師，但種種原因未能圓夢，便改為進入教師行業，以育人為己任。他2009年大學畢業後，便進入馬哈拉施特拉邦一家以破舊建築為校舍的村校任教，當時村童就學率僅2%，女孩更被迫童年出嫁。

迪薩爾在村校除教書外，還親自力勸村民送子女入學，並苦學當地土語，翻譯非母語教科書方便村童學習。後來他更首創以二維碼圖書，讓學童透過網絡「虛擬實地考察」接觸外面的世界，隨時隨地都可以學習。迪薩爾這套二維碼圖書教學，目前在11個國家或地區約有1億多兒童使用。多個國際科研巨企及公共組織均對他的工作表示讚賞。

迪薩爾曾表示：「在艱難的時期，老師該盡所能確保每個學生能享有與生俱來受良好教育的權利。」他知悉獲獎後，慷慨宣布把一半獎金與其他9位入圍決賽教師分享，以示支持全球兒童教育。