施政好評率創任內新低　文在寅改組內閣撤換4成員

文在寅（左圖）計劃改組內閣，右圖上左及上右分別是全海澈、卞彰欽，右圖下左及下右為德喆、鄭英愛。

南韓總統文在寅周五（4日）計劃改組內閣，提名4人以更換國土交通部等4個部門的部長。今次是文在寅繼去年9月之後，再次同時更換多個部門部長，有分析認為，今次更換國土交通部部長，與文在寅政府被指調控樓市不力有關，並推測文在寅可能在明年年初再次改組內閣。

總統府青瓦台表示，現任土地住宅公社社長卞彰欽，獲提名為國土交通部長官。執政黨議員、前青瓦台民政首秘全海澈獲提名為行政安全部長官。保健產業振興院院長、前保健福祉部副部長權德喆，獲提名為保健福祉部長官。女性財團理事鄭英愛，則獲提名為女性家庭部長官。

4人將要出席國會的確認提名聽證會，時間待定。 有青瓦台高層人士表示，改組內閣舉動並非意味國土交通部長金賢美等人「被撤職」，而是為適應新政策需求、推行更切合實際的政策。

周五有當地民調顯示，文在寅的施政好評率為39%，較前一星期下降1個百分點，創其任內新低，差評率則上升3個百分點至51%。差評理由中，「樓市政策」佔22%。