中國進口10萬噸印度大米　近30年首次

中國是全球最大的大米生產和進口國。

中國是全球最大的大米生產和進口國。消息指，中方買家近日與印度出口商簽訂合約，計劃於2020年12月至2021年2月，從印度進口10萬噸碎米，是近30年來首次。據統計顯示，是次進口量佔內地去年全年消費總量0.05%。惟分析指，中印在邊境等議題仍存爭議，中方短期內不太可能購買大量印度農產品。

有印度糧食官員周二（1日）表示，因應泰國、緬甸和越南的大米供應緊張，印度政府近日大幅下降出口大米價格，每噸報價約300美元（約2,340港元），比泰國、越南、柬埔寨、緬甸和巴基斯坦等中國的傳統供應商報價低近30美元（約234港元）。另一方面，越南和柬埔寨等地受新冠肺炎疫情影響，今年糧食產量下降，當地早前已限制出口大米，或令中國迫不得已轉而採購印度農產品。

印度媒體推測，中國目前正出現糧食危機，因面臨糧食短缺，才被迫採購印度大米，批評中國官方早前指糧食「豐收」是信口雌黃。但據國家統計局數據顯示，2019年中國的稻米總產量接近2.1億噸，為全球第一；消費量為1.94億噸。同年中國大米進口量為255萬噸，僅佔消費總量的1%，其中從越南、柬埔寨合共進口70萬噸，佔總進口量的27.6%。

另有內地專家認為，民眾普遍不習慣印度大米的口感，所以進口大米未必會直接進入中國口糧市場，推測或會作牲畜飼料或工業用澱粉使用。