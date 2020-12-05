隼鳥2號成功分離密封艙　發送返地球

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的無人探測器「隼鳥2號」，去年圓滿完成太陽系小行星「龍宮」探索之旅，在日本時間周六（5日）下午2時（即香港時間周六下午1時）靠近地球上空約22萬公里處，與裝有小行星岩石樣本的密封艙分離，後者將重返地球。

密封艙將在下周日（6日）凌晨進入地球大氣層，並在日本時間約2時47分至57分，着陸澳洲南部伍默拉（Woomera）附近的沙漠，密封艙屆時將在距地面7至11公里高度時打開降落傘。JAXA方面最快會在同日中午前後回收重16公斤的圓盤狀密封艙。隼鳥2號成功分離密封艙後，將用剩餘燃料繼續飛行至另一顆小行星「1998KY26」探測。

JAXA周六召開記者會時，計劃負責人津田雄一教授表示，有信心隼鳥2號能成功送回岩石樣本，確認密封艙成功分離後，JAXA指揮中心的工作人員都不禁鼓掌歡呼。隼鳥2號2014年12月發射升空，去年6月抵達小行星龍宮兩次着陸採集岩石樣本，同年11月離開小行星並返回地球，探測之旅歷時6年、飛行距離約52億公里。外界期待，岩石樣本分析後如發現水和有機物的話，或可進一步揭示太陽系的起源。